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17 Mart 2022 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 12:00:00

Teklisine Grammy desteği

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Popçu Edis dünyaya açılıyor. Yeni teklisi için Los Angeles'ta olan Edis, dünya yıldızlarıyla bir araya geldi.

Popçu Edis dünyaya açılıyor. Yeni teklisi için Los Angeles'ta olan Edis, dünya yıldızlarıyla bir araya geldi. İngilizce şarkısı için Edis, Grammy ödüllü olan prodüktör OAK Felder'la stüdyoya girdi. Popçu, tüm zamanını kayıt yaparak geçiriyor. Felder, Nicki Minaj, Alicia Keys, Britney Spears, Demi Lovato, Rihanna, Ariana Grande ve Jennifer Lopez gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışmalar yapmıştı.

Etiketler : Teklisine Grammy desteği Popçu Edis OAK Felder
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