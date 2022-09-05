Teklisine geri sayım

Geçtiğimiz haftalarda Bodrum Yalıkavak'ta trafik kazası geçirerek ölümden dönen sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli'yle objektiflere yansıdı. Çift, arkadaşıyla buluşarak bir restoranda yemek yedi. Yeni teklisi için günleri saydığını belirten İdo, "Yeni şarkım için son günler ama günler geçmek bilmiyor. Çok iddialı bir şarkı geliyor" dedi. Şefkatli ve Tatlıses'in uyumlu tarzları ve sempatik tavırları da dikkatler kaçmadı.