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05 Eylül 2022 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:05 Eylül 2022 Pazartesi 11:00:00

Teklisine geri sayım

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Geçtiğimiz haftalarda Bodrum Yalıkavak'ta trafik kazası geçirerek ölümden dönen sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli'yle objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz haftalarda Bodrum Yalıkavak'ta trafik kazası geçirerek ölümden dönen sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli'yle objektiflere yansıdı. Çift, arkadaşıyla buluşarak bir restoranda yemek yedi. Yeni teklisi için günleri saydığını belirten İdo, "Yeni şarkım için son günler ama günler geçmek bilmiyor. Çok iddialı bir şarkı geliyor" dedi. Şefkatli ve Tatlıses'in uyumlu tarzları ve sempatik tavırları da dikkatler kaçmadı.

Etiketler : Teklisine geri sayım Bodrum Yalıkavak İbrahim Tatlıses
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