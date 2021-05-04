Teklifleri düşünmeden geri çeviriyor

Eşi Mesut Özil'in Arsenal'dan Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla İngiltere'den Türkiye'ye dönüş yapan Amine Gülşe yapımcıların da gözdesi oldu. Evlenmeden önce birçok dizide ve reklam çalışmasında rol alan Amine, yeni projeler için teklifler almaya başladı. Ancak ünlü isim, hem kızı Eda'nın küçük olması hem de pandemi salgını nedeniyle gelen teklifleri reddediyor.





