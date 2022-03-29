VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Görme engelli seçmenlerin oy pusulalarında yeni düzenleme!
Erbaş'tan teravih namazı açıklaması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a gitti
Kral Şakir Ankara'da
Candan ziyafet
Tekin arkadaşlık
Bahçeli'den fahiş fiyat açıklaması
"Tüm dünya sizden müjde bekliyor"
Gülben şıklığı
Yemini bozdular
3 yıl sonra sete dönüş
Samsak Döveci rekor kırdı
Babalığı erteledi
TikTok konseri verecek
Haftada 2 gün görüşürüz
Prostat büyümesinin 9 önemli belirtisi
Elma maskesi cildi aydınlatıyor
Kemik kırıkları 'kanser' habercisi olabilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -29 Mart
Hipertansiyonun reçetesi: Hareket
HDP'linin PKK tarifi!
Dünya Türkiye'nin hamlelerini konuşuyor
Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de!
Rusya birlikleri Belarus'a çekildi!
29 Mart 2022 Salı 10:50:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 10:57:00

Tekin arkadaşlık

ABONE OL

Oyuncu ve model Ahu Yağtu bir dönem yer aldığı 'Paramparça' dizisindeki rol arkadaşı Tolga Tekin'le görüntülendi.

Oyuncu ve model Ahu Yağtu bir dönem yer aldığı 'Paramparça' dizisindeki rol arkadaşı Tolga Tekin'le görüntülendi. İkili, Arnavutköy'de bir mekânda arkadaşlarıyla buluşarak yemek yedi. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Yağtu ve Tekin, art arda patlayan flaşlar karşısında şaşkınlık yaşadı. İkilinin uzun süre sonra tekrar aynı masada olması 'Acaba aşk yeniden mi?' sorusunu akıllara getirdi.

Etiketler : Tekin arkadaşlık Ahu Yağtu Tolga Tekin
İlk kez yan yana

İlk kez yan yana
1 yıllık ‘Firar'

1 yıllık ‘Firar'
Bahara merhaba

Bahara merhaba
Bir Zamanlar Çukurova'da hırsız şoku

Bir Zamanlar Çukurova'da hırsız şoku
Nikâh yüzüğü hazır

Nikâh yüzüğü hazır
Eymen için ayakta

Eymen için ayakta
İkinci kız yolda!

İkinci kız yolda!
Single heyecanı

Single heyecanı
Gülşen'i konuşmak yasak

Gülşen'i konuşmak yasak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER