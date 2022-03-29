Tekin arkadaşlık

Oyuncu ve model Ahu Yağtu bir dönem yer aldığı 'Paramparça' dizisindeki rol arkadaşı Tolga Tekin'le görüntülendi. İkili, Arnavutköy'de bir mekânda arkadaşlarıyla buluşarak yemek yedi. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Yağtu ve Tekin, art arda patlayan flaşlar karşısında şaşkınlık yaşadı. İkilinin uzun süre sonra tekrar aynı masada olması 'Acaba aşk yeniden mi?' sorusunu akıllara getirdi.