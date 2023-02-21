Tek yürek olma zamanı

Şarkıcı Nilüfer, asrın felaketi olarak adlandırılan iki büyük depremin ardından tek yürek olma ve birlik mesajı verdi. Şarkıcı, duygularını sosyal medya hesabından takipçilerine, "Günlerdir boğazım düğüm düğüm, içim acıyor. Kayıplarımıza içim yanarak Allah'tan rahmet diliyorum. Benim güzel ülkem bunu hak etmedi, El ele verip tek yürek olmak birlik olmak zamanı" diyerek seslendi.

