Tek maddelik evlilik sözleşmesi

Manken Ebru Şallı, 2019 yılında evlendiği işadamı Uğur Akkuş ile evlilik sözleşmesi imzaladıklarını söyledi. Şallı, tek maddeden oluşan sözleşmedeki şartı ise özel hayatı olduğu için söyleyemeyeceğini belirtti. Ayrıca uyku felci (karabasan) hastalığıyla mücadele ettiği iddia edilen Şallı, bu kişinin kendisinin değil eşi Uğur Akkuş'un olduğunu söyledi. Geceleri uykusunda problemler yaşayan Uğur Akkuş, bu yüzden tedavi gördü.