  • BIST
    1455.34
  • Dolar
    8,2621
  • Euro
    10,0520
  • Altın
    488,1570
İstanbul
10 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mehmetçik, Bulgaristan'a geçiş yaptı!
Haksız Türkiye kararı sonrası İngiltere'den Biden'a cevap!
İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa zulmü
TSK'nin "Timsah" gücü!
Ankaralılar 30 Ağustos'ta Millet Bahçesi'ne kavuşacak
Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına sert tepki: Derhal son verin
Mescid-i Aksa'da İsrail zulmü!
Bayramda hava nasıl olacak?
Adalar'daki atlara ne oldu?
Guterres'ten İsrail'e çağrı: Yıkım ve tahliyeleri durdurun
AK Parti üyesiyken muhalefetle anlaşmış!
İsrail'e nota: Eylemleri derhal durdurun
Fransa'da darbe sesleri! Macron'u açık açık uyardılar
Thodex vurgununda yeni gelişme! Yakayı ele verdi
Param oldukça nafakamı ödüyorum
Ebru'nun ‘bal'ı
Tek maddelik evlilik sözleşmesi
Hayali dansçı kız rolü
Defne, insan davranışlarını öğreniyor
Yemeği biz çaldık
Yasağı deldiren güzellik
Evde tehlikeli hareketler
Kitap ayrılık getirdi
Astımı tanıyın önleminizi alın
10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:30:00

Tek maddelik evlilik sözleşmesi

ABONE OL

Manken Ebru Şallı, 2019 yılında evlendiği işadamı Uğur Akkuş ile evlilik sözleşmesi imzaladıklarını söyledi.

Manken Ebru Şallı, 2019 yılında evlendiği işadamı Uğur Akkuş ile evlilik sözleşmesi imzaladıklarını söyledi. Şallı, tek maddeden oluşan sözleşmedeki şartı ise özel hayatı olduğu için söyleyemeyeceğini belirtti. Ayrıca uyku felci (karabasan) hastalığıyla mücadele ettiği iddia edilen Şallı, bu kişinin kendisinin değil eşi Uğur Akkuş'un olduğunu söyledi. Geceleri uykusunda problemler yaşayan Uğur Akkuş, bu yüzden tedavi gördü.

Etiketler : Manken Ebru Şallı işadamı Uğur Akkuş evlilik sözleşmesi
Como Gölü'nde ayrılmadık pozu

Como Gölü'nde ayrılmadık pozu
Pınar ‘Hadise' yarattı

Pınar ‘Hadise' yarattı
60'lı yıllardan Pelin

60'lı yıllardan Pelin
Çapkın adam değilim

Çapkın adam değilim
Hüzünlendiren ‘Kaybolan Yıllar'

Hüzünlendiren ‘Kaybolan Yıllar'
Ceylan'ın minisi!

Ceylan'ın minisi!
Yaz dizisinde buluştular

Yaz dizisinde buluştular
Hıdırellez dilekleri ‘maskesiz'

Hıdırellez dilekleri ‘maskesiz'
Evde bilim kurgu çektiler

Evde bilim kurgu çektiler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER