Tek kriteri senaryo

'Sen Çal Kapımı' dizisi final yaptıktan sonra yeni projesi merak konusu olan Hande Erçel, ''Henüz beklemedeyim. Senaryo içime sinmeli'' dedi.

Ekranlara veda eden 'Sen Çal Kapımı' dizisinden sonra bir süredir setlere ara veren oyuncu Hande Erçel, proje kriterini açıkladı. Oyuncu, önceki gün Etiler'de bir erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı. 2 saatten fazla arkadaşıyla sohbet eden Erçel, sohbete görüntülü konuşma arası vererek dedesiyle görüştü. Çıkışta neşeli tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Bir dijital platformla anlaşan ancak projesi belli olmayan Erçel, "Doğru zamanda doğru şey olsun istediğim için biraz bekliyorum" dedi. Proje konusunda ince eleyip sıkı dokuduğunu söyleyen Erçel, ''Senaryonun içime sinmesi gerekiyor en büyük kriterim bu" dedi. Erçel'in bir dönem 'Aşk Laftan Anlamaz' dizisinde beraber rol aldığı Burak Deniz ile yıllar sonra 'İçimdeki Yabancı' kod adlı yapımda partner olacakları iddia edilmişti.