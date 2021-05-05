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05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:00:00

Tek gerçek gözyaşı

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'Yasak Elma' dizisinden olaylı bir şekilde ayrılan Nesrin Cavadzade, yayımlanan yeni bölümde senaryo gereği ölerek sete veda etti.

'Yasak Elma' dizisinden olaylı bir şekilde ayrılan Nesrin Cavadzade, yayımlanan yeni bölümde senaryo gereği ölerek sete veda etti. Dizideki cenaze sahnesinin ekrana gelmesiyle veda paylaşımı yerine manidar bir gönderme yapan Cavazade, "İşte Şahika'nın ardından dökülen yegane gerçek gözyaşları" notuyla dizi setinde tabut başında ağlayan oyuncu Hayati Akbaş'ın görüntülerini paylaştı.

Etiketler : yasak elma nesrin cavadzade şahika
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