Tek eksiğim Tarık

'Yasak Elma' dizisinde rol alan Gülenay Kalkan'a aralarında Arzum Onan, Azra Akın, Şevval Sam ve Eda Ece gibi dostları sürpriz doğum günü partisi organize etti. Dostlarıyla 62. yaş pastasını kesen Kalkan, 2019 yılında kaybettiği eşi Tarık Ünlüoğlu ile fotografını paylaşarak, "Tek eksiğimle bir yaş daha aldım" notunu düştü.