Tek arkadaşı Gonca

Sosyal medyadan sık sık fotoğraflarını paylaşan çiftten Hakan Altun, önceki gün kız arkadaşıyla olan romantik pozunu ‘Yüreğini al yanına kal benimle. Bırak yalnızlığını yalnızlıklara. Yüreğini al yanına kal benimle‘ şarkı sözleriyle paylaştı. Şarkıcının bu paylaşımının ardından tüm takipçilerini silip sadece Gonca’yı takip etmesi dikkatlerden kaçmadı. Gonca ise 4 bin kişiyi takip ediyor.