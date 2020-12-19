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19 Aralık 2020 Cumartesi 22:02:00 - Güncelleme:20 Aralık 2020 Pazar 17:24:00

Tek arkadaşı Gonca

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Birlikteliklerine tam gaz devam eden Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, Bodrum'da gözlerden uzakta mutluluklarını yaşıyor.

Sosyal medyadan sık sık fotoğraflarını paylaşan çiftten Hakan Altun, önceki gün kız arkadaşıyla olan romantik pozunu ‘Yüreğini al yanına kal benimle. Bırak yalnızlığını yalnızlıklara. Yüreğini al yanına kal benimle‘ şarkı sözleriyle paylaştı. Şarkıcının bu paylaşımının ardından tüm takipçilerini silip sadece Gonca’yı takip etmesi dikkatlerden kaçmadı. Gonca ise 4 bin kişiyi takip ediyor.

Etiketler : gonca vuslateri hakan altun bodrum
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