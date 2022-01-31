Popçu Aleyna Tilki, bir süredir takıntılı hayranlarıyla başı dertte... Her yere korumalarıyla birlikte giden Tilki, sosyal medya hesabından cep telefonuna gelen mesajları yayınladı. Bir tacizcinin kendi fotoğrafını Tilki'ye atarak "Aleyna evine baltayla geleceğim. Bekle beni bu akşam" sözlerini kullanınca ünlü şarkıcı "Şimdi bu insan ceza almayacak mı?" diyerek sitem etti. Ardından başka birinin kendisine attığı "Kafana teflon tavayla vurup bayıltıp..." mesajı paylaştı. Kıbrıs Elexus Otel'de sahne alan Tilki, "Tehdit altındayım daha doğrusu tek ben değil kadınlar olarak tehdit altındayız. Lütfen biz kadınlara sahip çıkın" dedi.