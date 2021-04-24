Tedaviye yanıt veriyor

'Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncusu Cenan Adıgüzel, geçen haftalarda Lenfoma teşhisi konulan rol arkadaşı Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Güloğlu ile her gün konuştuklarını ve moralinin iyi olduğunu söyleyen Adıgüzel, "İlk tedavisine güzel yanıt verdi. Her gün dua ediyoruz. İnşallah düzelip geri dönecek aramıza" dedi. Adıgüzel, 'Çok Güzel Hareketler 2'nin 7- 8 bölüm sonra sezon finali yapacağını açıkladı.

