Tedaviye yanıt veriyor

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24 Nisan 2021 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 10:00:00

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'Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncusu Cenan Adıgüzel, geçen haftalarda Lenfoma teşhisi konulan rol arkadaşı Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

'Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncusu Cenan Adıgüzel, geçen haftalarda Lenfoma teşhisi konulan rol arkadaşı Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Güloğlu ile her gün konuştuklarını ve moralinin iyi olduğunu söyleyen Adıgüzel, "İlk tedavisine güzel yanıt verdi. Her gün dua ediyoruz. İnşallah düzelip geri dönecek aramıza" dedi. Adıgüzel, 'Çok Güzel Hareketler 2'nin 7- 8 bölüm sonra sezon finali yapacağını açıkladı.

Etiketler : çok güzel hareketler bunlar cenan adıgüzel arif güloğl lenfoma
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