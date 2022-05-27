Tedavisi devam ediyor

Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu Billur Kalkavan sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. 59 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından doktoruyla bir fotoğrafını yayınlayarak tedavisinin olumlu geçtiğini belirtti. Kalkavan gönderisinin altına, "Gördüğüm ilgi, sevgi, alaka beni çok motive etti, herkesten Allah razı olsun. Burada aldığım en ileri teknoloji tedavi yöntemleriyle devam edeceğim" notunu düştü. Özel bir hastanede tedavi gören Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın oyuncuyu bir an olsun yalnız bırakmadığı öğrenildi.