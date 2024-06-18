İngiliz oyuncu Joe Alwyn ve 6 yıldır birlikte olduğu Taylor Swift, geçtiğimiz yıl nisan ayında ayrılmıştı. Ardından ünlü şarkıcı Taylor Swift, eylülde Travis Kelce ile yeni bir aşka yelken açarak magazin gündemine damga vurmuştu.

AYRILIK KARARIYLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU



İngiliz aktör Joe Alwyn, ayrılık kararıyla ilgili ilk kez The Sunday Times Style'a konuştu.



"İNSANLARIN BİLMEDİĞİ PEK ÇOK ŞEY VAR"



Joe Alwyn, Taylor Swift ile olan ayrılığına ilişkin "Bu durumda anormal olan şey, bu ayrılığın bir hafta sonra birdenbire her yere yayılması ve dış dünyanın da devreye girmesi. İnsanların bilmediği pek çok şey var. Magazin dergileri, sosyal medya gerçek değil. Bilinen ile söylenen arasında her zaman bir boşluk olacak. Ben bu gerçekle barıştım." açıklamasında bulundu.