25 Mart 2021 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 13:00:00
Taylan'dan hayata dair
Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, 'Ara Toplam' adlı kitabını edebiyat severlerle buluşturdu.
Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, 'Ara Toplam' adlı kitabını edebiyat severlerle buluşturdu. Yazar Irmak Zileli ile yaptıkları söyleyişi sonrası ortaya bu kitabın çıktığından bahseden Ahmet Mümtaz Taylan, ''Kadın-erkek ilişkilerine, anne-baba rollerine, sanata, sanatçıya, eğitime, siyasete, yeteneğe, ayakta kalmaya dair konuştuk'' dedi.