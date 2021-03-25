Taylan'dan hayata dair

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, 'Ara Toplam' adlı kitabını edebiyat severlerle buluşturdu. Yazar Irmak Zileli ile yaptıkları söyleyişi sonrası ortaya bu kitabın çıktığından bahseden Ahmet Mümtaz Taylan, ''Kadın-erkek ilişkilerine, anne-baba rollerine, sanata, sanatçıya, eğitime, siyasete, yeteneğe, ayakta kalmaya dair konuştuk'' dedi.

