Tayfun Yüzbaşı yüreklere dokunacak

Başrolünde Murat Yıldırım, İlker Aksum ve Eren Hacısalihoğlu'nun yer aldığı TRT ortak yapımı 'Nefes – Yer Eksi İki' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. 17 Şubat'ta vizyona girecek olan filmde, kahraman Mehmetçiğin hikayesi anlatılıyor. Projenin yönetmen koltuğunda Ozan Uzunoğlu oturdu. Yıldırım, hayat verdiği Tayfun Yüzbaşı karakteriyle dikkat çekiyor.