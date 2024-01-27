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27 Ocak 2024 Cumartesi 08:15:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 08:15:00

Tayfun Duygulu erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

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90'lı yıllarda çok sayıda hit şarkının altına imzasını atan Tayfun Duygulu, son dönemde erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu. Tayfun Duygulu, "Ben daha tercih etmedim. İhtiyacı olan ve kendini iyi hissediyorlarsa yaptırsınlar." dedi.

90'lı yıllarda çok sayıda hit şarkının altına imzasını atan Tayfun Duygulu eşi Bella Duygulu'yla birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Duygulu, son dönemde erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu. Estetiği olmadığını söyleyen Duygulu, "Bende yok. Popüler olduktan sonra herhalde üzerine gidiliyor. Herhalde insanlar da arkadaşlarını kıramayıp yaptırıyor. Ben daha tercih etmedim. İhtiyacı olan ve kendini iyi hissediyorlarsa yaptırsınlar. Güzel olanlar da var. Abartıya kaçanlar da var" dedi.

Etiketler : tayfun duygulu sanatçı estetik
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