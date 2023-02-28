‘Tavuri' belgeseli ABD yolcusu

Ünlü yönetmen Derviş Zaim'in son projesi olan Tavuri belgeseli, ABD'nin prestijli belgesel ve kurmaca dışı film festivallerinden biri olarak kabul gören True-False Film Festivali'ne seçildi. Organizasyon, 2-5 Mart tarihleri arasında Missouri kentinde düzenlenecek. Yapıtında suç olgusuna ve suçluların dünyasına göz atan Zaim, Tavuri (Şeytan) lakaplı efsane dolandırıcı Mustafa Serttaş'ın hayatını anlatıyor.