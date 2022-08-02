Bir süredir Akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 59 yaşındaki oyuncu, kendisine sitemde bulunan takipçilerine de seslendi. Kalkavan, hastanede zatürre olduğunu açıkladı. Akciğerinden su alındığını belirten oyuncu, "Bayağı tatsız şeyler yaşadım. O yüzden hiç enerjim olmadı güzel paylaşımlar yapacak. Ama merak etmeyin tedavilerim çok güzel ilerliyor. Sadece nefes almakta biraz zorlanıyorum. Ciğerimden su boşaltıldı. Kemoterapi güzel gidiyor" dedi.