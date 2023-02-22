Tatlıses'in 5 evi yuva olacak

İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın çağrısı sonrası Bodrum'daki 5 dairesini 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına bağışladığını açıkladı. Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'tan sonra evlerini depremzedeler için açtı. Tatlıses, "Evim Yuvam Olsun kampanyasına katılın. Şimdi yaraları sarma zamanı. Ben de Bodrum'daki 5 dairemi depremzedelere açtım. İmkanınız varsa siz de açın" dedi.