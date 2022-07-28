Tatlıses'e eski eşten suç duyurusu

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak türkücünün kendisine hakaret ettiği iddiasında bulundu. Sara dilekçesinde, eski eşinin katıldığı bir canlı yayın programında kendisinin dini inanışı gereği kıyafetlerine atıfta bulunarak, "O kara peçeli" ve "Büyücü" diyerek kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü. Tatlıses, Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlı için, "Ona ev aldım, araba aldım. Lakin o kara peçeli ve oğlu var ya evime domuz yağı sürmüşler" demişti.

