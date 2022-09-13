Tatlıses beşledi

Geçen haftalarda Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, sahnelerine tam gaz devam ediyor. Sanatçı, Kuruçeşme Açıkhava'da 5. kez sevenleriyle bir araya geldi. Sahnesine tekerlekli sandalye ile çıkan Tatlıses, 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Bebeğim', 'Sarhoş', 'Kavur Balıkları', 'Haydi Söyle' ve 'Mavi Mavi' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 2.5 saat sahnede kalan Tatlıses, konserini alkışlar eşliğinde sonlandırdı.