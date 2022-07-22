Tatil yerine setteler

İsmail Hacıoğlu, Kerem Alışık ve Hande Doğandemir'in oynadığı '49' sinema filminin çekimleri Kilis'te başladı. İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı '49' filminin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Ön hazırlık döneminin ardından sete çıkan ekip, çekimleri Gaziantep ve Kilis'te gerçekleştiriyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan 49, ismini Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nda DEAŞ tarafından esir tutulan 49 Türk vatandaşından alıyor. Yapımını CNP Film'in, yapımcılığını Mehmet Canpolat'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor. Senaryosunda ise Barış Erdoğan-İlker Arslan imzası bulunuyor.