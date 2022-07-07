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07 Temmuz 2022 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 11:00:00

Tatil rotası belli oldu

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İşadamı Murat Kazancıoğlu'yla yeni bir aşka yelken açan manken Şevval Şahin, tatil rotasını belirledi. Şahin, Mag dergisi için objektif karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

İşadamı Murat Kazancıoğlu'yla yeni bir aşka yelken açan manken Şevval Şahin, tatil rotasını belirledi. Şahin, Mag dergisi için objektif karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında sık sık seyahat edeceğini belirten manken, "Şu anki ajandamda yazılan tatillerim Mykonos, İbiza, Capri, Kapadokya, Çeşme ve Bodrum" dedi. Türkiye'de Bodrum'u çok sevdiğini söyleyen Şahin, "Türkiye'de en sevdiğim tatil yeri galiba Bodrum. Annemle babamın burada sekiz yıl yaşamış olması, bende buranın ev olduğu hissini yaratıyor ve kesinlikle mekânlar, oteller, hizmet dünya çapında çok iyi burada" dedi.

Etiketler : Tatil rotası belli oldu Şevval Şahin Mykonos İbiza Capri
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