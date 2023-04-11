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11 Nisan 2023 Salı 17:47:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 17:47:00

Tatil rotaları yunan adaları

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Hakan Sabancı ve Hande Erçel tatillerini planladı. Oyuncu ailesiyle birlikte sevgilisinin 40 metrelik motor yatıyla Yunan adalarında yazı geçirecek.

Uzun bir süredir setlere ara veren oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor. Son bir ayda Fransa, Finlandiya ve Danimarka tatiliyle yaklaşık 20 bin kilometre yapan çiftin ayağı yaz aylarında da yere basmayacak. Erçel ile Sabancı'nın yaz aylarındaki tatil planı ve rotası belli oldu. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikili, soluğu Yunanistan'da alacak. Sabancı, sevgilisi Erçel ve oyuncunun ailesiyle özel yaptırdığı yeni teknesiyle yunan adalarının altını üstüne getirecek. Sabancı, 8 kamarası olan 40 metrelik yüzen sarayına haziran ayında kavuşarak mavi sulara açılacak. Sabancı'nın hazırlanan motor yatının fiyatının 15 ila 30 milyon dolar arasında olduğu söyleniyor.

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Etiketler : hande erçel hakan sabancı aşk

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