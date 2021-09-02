Tatil pozları

TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan oyuncu Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak'la aşkları dolu dizgin devam ediyor. Çift, yazı Yunanistan'ın Mikanos adasında tatil yaparak geçirdi. Sokullu, dizinin yeni sezonu için kamera karşısına geçti. İlişkilerini gözler önünde yaşayan ve evlenecekleri konuşulan çiftten Eda Gürkaynak, tatilde çekildikleri fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.