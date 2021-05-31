Tatil öncesi bir hafta aç

Bodrum'da iki günlük tatile giden Özlem Yıldız, kiloyla ilgili takıntıları olduğunu söyledi. Tatile çıkacağı için bir haftadır aç olduğunu esprili bir dille anlatan Özlem Yıldız, sahilde talihsiz fotoğraflar vermemek için önlem aldığını belirtti. Ünlü sunucu, bol bol sıvı tüketip spor yaparak formunu koruduğunu söyledi.