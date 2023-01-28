Tatil hazırlığı

En son ekranlara veda eden 'Akıncı' dizisinde yer alan oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz'le objektiflere yansıdı. Çift, bir AVM'de Sömestr tatiline çıkmadan önce mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Okulların tatil olmasıyla birlikte kızları Vina'yla tatil planları olabileceğini söyleyen Boz, "Okullar tatil oldu. Biz de tatil planları yapmaya başladık. İstanbul'da birkaç işimiz var sonrasında da belki kısa bir tatil yapabiliriz" dedi.