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29 Haziran 2023 Perşembe 07:25:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 07:25:00

Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması

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Başrolünde yer aldığı 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisi final yapan oyuncu Devrim Özkan, setlere ara vermiyor.

Başrolünde yer aldığı 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisi final yapan oyuncu Devrim Özkan, setlere ara vermiyor. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile Miami'de yaptıkları tatilinden dönen oyuncunun yeni projesi belli oldu. Özkan, Ay Yapım imzalı 'Üvey Hayat' dizisiyle el sıkıştı. Cast çalışmaları devam eden dizideki karakteri için Özkan formuna dikkat ediyor. Oyuncunun rol arkadaşının kim olacağı merak konusu oldu.

Etiketler : Tatil dönüşü Gelsin Hayat Bildiği Gibi Lucas Torreira Devrim Özkan
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