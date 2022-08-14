Tatil bitti, iş zamanı

İşletmeci sevgilisi Umut Evirgen'le çıktıkları Yunan adalarındaki tatillerini sonlandıran Serenay Sarıkaya yurda döndü. Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte 'Kral Kaybederse' dizisinde başrolü paylaşacak olan Sarıkaya, önceki gün soluğu Levent'teki menajerlik şirketinde aldı. Oyuncu, Ayşe Barım'la toplantı yaptı. Çıkışta keyifli olduğu görülen Sarıkay, habercilerin sorularına "Çok yoğunum daha sonra konuşalım" diye cevap verdi. Oyuncunun giyim tarzı ise dikkat çekti.