Tatil bitti çalışma zamanı

Popçu Berkay önceki akşam Maslak Yeni gazino'da sevenleriyle bir araya geldi. Sahnesinde fenomen olan eserlerini seslendiren Berkay, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Eşi Özlem Ada Şahin ile Italya tatilinden gelen Berkay, "Tatilden geldim artık çalışma zamanı" dedi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Berkay, şarkıcıları, repertuvarı, dans şovları, performansı ve enerjisiyle dikkat çekti.