Tatil açılışını Bali'de yaptı: Tüm yaz gezip eğlenecek
Başrolünü İlhan Şen'le paylaştığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisi final yapan oyuncu Burcu Özberk, tatil sezonunu açtı.
Başrolünü İlhan Şen'le paylaştığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisi final yapan oyuncu Burcu Özberk, tatil sezonunu açtı. Yazı dinlenerek geçirmek isteyen oyuncu, soluğu Endonezya'nın Bali adasında aldı. Özberk, sezonun yorgunluğunu, deniz, kum ve güneşin tadını çıkarak atıyor. Televizyon dizilerine ara vermek isteyen oyuncu yakın çevresine dijital projelerde yer almak istediğini dile getiriyormuş.