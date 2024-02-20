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20 Şubat 2024 Salı 13:07:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 13:07:00

Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!

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Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yayınlanan tanıtımları ile büyük beğeni toplayan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimlerinin tüm hızıyla devam ettiği dizinin 28 Şubat 2024 tarihi itibariyle çarşamba akşamı saat 20.00'de yayınlanacağı açıklandı. Zengin oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle merak uyandıran dizinin afişi de yayınlandı.

İDDİALI AFİŞ

Sezonun iddialı projelerinden biri olacağının sinyalini veren "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" dizisinin afişi görücüye çıktı. Ekin Koç, Ozan Güven ve Burak Yörük'ün yer aldığı afiş dizinin hikayesine dair merakı iyice artırdı. Kanal D ve MF Yapım'ın sosyal medya hesaplarından ilk kez yayınlanan afiş, binlerce yorum ve beğeni alırken; bir anda sosyal medyanın da gündemine oturmayı başardı.

Haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu bir düzende geçen hikayeyi anlatacak olan Taş Kağıt Makas'ın yapımcılığını MF Yapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Yusuf Pirhasan oturuyor.

GÜÇLÜ KADRO

Gecekondu mahallesindeki masum bir delikanlının, düzenin gerçek sahiplerine karşı verdiği büyük adalet savaşının anlatıldığı dizinin senaryosunu Uğraş Güneş yazıyor. Kanal D ekranında başlayacak olan dizinin oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, 28 Şubat Çarşamba akşamı 20.00'de Kanal D'de yayın hayatına başlayacak.

Etiketler : taş kağıt makas afiş dizi
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