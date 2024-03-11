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Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?
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11 Mart 2024 Pazartesi 17:39:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 17:39:00

Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?

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RTÜK'ün hakkında inceleme başlattığı Kanal D'nin olay yaratan dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nun tüm zamanların en iyi filmleri arasında gösterilen Rain Man'in (Yağmur Adam) sahnesini çaldığı iddia edildi.

Rain Man'da Dustin Hoffman'ın canlandırdığı otistik kardeş Raymond şaşırtıcı bir hafızaya sahipti. Tom Cruise'un oynadığı Charlie karakteri kardeşini kumarhaneye götürüp onun kart sayması sayesinde yüklü miktarda para kazanıyordu.

Taş Kağıt Makas'ta da Ekin Koç'un canlandırdığı Hipertimezi hastası Umut aynı Rain Man'de olduğu gibi çok güçlü bir hafızaya sahip. Ve babasını kurtarmak için gerekli parayı bulmak için soluğu kumarhanede alıyor. Ve tıpkı Raymond karakterinin yaptığı gibi kart sayarak büyük miktarda para kazanıyor.

Taş Kağıt Makas'ın ikinci bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada, "Dizi, Rain Man'dan çalınmış" yorumları yapıldı.

Yayınlandığı gündemden düşmeyen Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, ikinci bölümünde kadınları aşağıladığı iddia edilen bir sahnesiyle tepkilerin odağı olmuştu. RTÜK'ün diziyle ilgili inceleme başlattığı öğrenilmiş ve kanalın diziyi kaldırmayı tartıştığı iddia edilmişti. Her bölümünün ardından tepkilerin odağı olan diziyle ilgili kanalın nasıl bir karar alacağı ise merak ediliyor.

Etiketler : taş kağıt makas kanal d rain man
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