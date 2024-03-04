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04 Mart 2024 Pazartesi 11:54:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 11:54:00

Taş Kağıt Makas nefes kesiyor! Büşra Korkmaz'ı kim öldürdü? Harun Yakar, bu kez kimi yakacak?

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Kadrosunda usta oyuncuları buluşturan Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas'ın ikinci bölümünden yayınlanan tanıtım filmi, hikâyeye dair merakı iyice yükseltirken; Büşra Korkmaz Cinayeti ile başlayan sürecin herkes için çetin geçeceğinin sinyalini verdi.

Kanal D'nin, yapımını MF Yapım'ın üstlendiği yeni dizisi Taş Kağıt Makas ikinci bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin 6 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünden bir tanıtım filmi izleyici ile buluştu.

Babasının başına gelenlerden sonra tek başına kalan Umut'un (Ekin Koç) duygusal anları ile açılış yapan fragman sürükleyici sahneleri ile de dikkat çekti.

MAHKEMEDE HARUN YAKAR ŞOKU

Taş Kağıt Makas'ın yayınlanan yeni tanıtımda önemli bir detay dikkat çekti. Ozan Güven'in canlandırdığı; lüks yaşamı, tatlı dili ve flörtöz tavırlarıyla bilinen avukat portesinin dışında kalan Harun Yakar'ın, 22 yaşında iken öldürülen Büşra Korkmaz cinayetinin faili olarak tutuklanan Rıza Tanrıkulu'nun avukatlığını üstlendiği görüldü. Olayın yaşandığı tarihte Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Umut'un, kumar masasında otururken ekrana gelen görüntüleri ise soğuk duş etkisi yaptı. Olağan üstü hafızasıyla gecekondu mahallesindeki herkesinin takdirini kazanan Umut'un kumar sahnesi ikinci bölümün senaryosuna dair merakı ikiye katladı.

HARUN YAKAR'IN UMUT'U!

Taş Kağıt Makas'ın ikinci bölümünden yayınlanan tanıtım filminde Harun Yakar, avukatlığını üstlendiği Kadri Palaz'a (Hüseyin Avni Danyal) Umut'tan bahsetti. "Çocukta acayip bir hafıza var. Gördüğü her şeyi kaydediyor; kamera gibi... Çok acayip abi." dediği anlar ikilinin, "Umut ile ilgili bir planları mı var?" sorusunu akıllara getirdi.

"Harun Yakar davayı neden kabul etti? Umut'un yolu, Fecir (Burak Yörük) ile ne zaman kesişecek? Sosyopat olan Fecir'in babası ile arasında ne var? Umut, neden kumar masasında? Kadri ve Harun'un Fecir ile ilgili yeni planı ne? ve konservatuar mezunu 22 yaşındaki Büşra'yı kim, nasıl öldürdü?" gibi soruların akıllarda soru işareti bıraktı.

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun ve Bülent Seyran gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" ikinci bölümü ile 6 Mart Çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

Etiketler : taş kağıt makas kanal d dizi
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