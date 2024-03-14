Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Kanal D ekranında her çarşamba akşamı yayınlanan MF Yapım imzalı dizi "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" üçüncü bölümü ile ekrana geldi. Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı dizi, izleyenlerini gözyaşına boğdu.

Duygusal sahneleri ile çok konuşulan bölüme Umut (Ekin Koç) ve babasının uğradığı ihanet damga vurdu. Ozan Güven'in hayat verdiği Avukat Harun Yakar, tüm gerçekleri bilmesine rağmen Kadri Palaz (Hüseyin Avni Danyal) ile yaptığı konuşma sonrasında Umut ve babası Rıza'yı yarı yolda bıraktı. Büyük ihanet sonrası yaşananların ekrana geldiği bölümde seyirci, Umut ve babasının çaresizliği karşısında göz yaşlarına hâkim olamadı.

"TÜM İNSANLIĞI ÖLDÜRDÜN!"

Taş Kağıt Makas'ın yayınlanan son bölümünde babası Rıza'yı kurtarmak için büyük çaba sarf eden Umut'un Avukat Harun Yakar tarafından ihanete uğraması ekrana geldi. Fecir Emirkıran'ın (Burak Yörük) babası Bünyamin Emirkıran tarafından Kadri Palaz'a verilen talimat sonucu tüm deliller karartıldı ve suçsuz olan Rıza Tanrıkulu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme salonunda babasının suçsuzluğunu kanıtlamak için çırpınan Umut, sonuç karşısında gözyaşlarına hakim olamadı ve Harun Yakar'ın karşısına dikildi. "Kaç paraya sattın bizi söyle" diyerek hesap soran Umut'un, "Ben sana abi dedim, kendimden çok sana güvendim. Babanın mezarına nasıl gideceksin bundan sonra. Sen var ya Fecir'den bile daha büyük suçlusun. Çünkü o bir insanı öldürdü, sen insanlığı öldürdün." dediği o anlar seyircinin yüreğini dağladı.

KADERİN BÖYLESİ...

Taş Kağıt Makas'ın yayınlanan üçüncü bölümünde Harun Yakar'ın babasının bir trafik kazası sonucu öldüğü ekrana geldi. Ne tesadüf ki aynı gün Umut da abisi ve annesini bir trafik kazasında kaybetmişti. Taşların birer birer yerine oturduğu bölümde büyük bir sır daha açığa çıktı. Harun'un babası ile Umut'un ailesinin aynı kazada öldüğü bölümün sürprizleri arasındaydı. İki ailenin yok olduğu kazanın arkasında kim ya da kimlerin olduğu ise ilerleyen bölümlerde belli olacak.

TÜRKİYE, BU SAHNEDE AĞLADI

Umut'un karar duruşması sonrasında hüküm giyen babası Rıza'yı cezaevinde ziyaret etti. Sanki hiçbir şey olmamış gibi Rıza'nın oğlu Umut'a baba şefkati ile yaklaştığı ve nasihat ettiği sahneler Kanal D izleyicisini gözyaşlarına boğdu. Rıza'nın Umut'a, "Benim siyah ayakkabılarım var ya evde, onların kapının önüne koy, seni evde yalnız sanmasınlar." dediği o anlar yürekleri dağladı.

TERS KÖŞE BİR FİNAL

Taş Kağıt Makas final sahnesi ile de izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitledi. "5 yıl sonra" ile açılış yapan final sahnesinde Umut, çok başarılı ve ünlü bir avukat olarak Ankara'dan İstanbul'a geri döndü. Umut İstanbul'a iner inmez, soluğu Emirkıran Plaza'nın önünde aldı. Babasının da müdafi avukatı olan Neşet'e, "Bunlar bize yaptıklarını unuttular Neşet abi, ama ben hiçbirini unutmadım. Kurdukları düzeni başlarına yıkıcam." dediği final sahnesi diziye dair merakı iyice körükledi. Final sahnesi ile de sosyal medyada da oldukça konuşulan diziye kullanıcılardan "Asıl hikaye şimdi başlıyor", "çok heyecanlı çok" şeklinde yorumlar yapıldı.

"Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" yeni bölümleri ile Çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.