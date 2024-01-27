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27 Ocak 2024 Cumartesi 09:45:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 09:45:00

Tarz değişikliğine gitmişti... Hande Erçel kızıl saçlarından vazgeçti

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'Bambaşka Biri' dizisinin başrolünde yer alan Hande Erçel, eski saçlarına geri döndü. Hande Erçel'in yeni tarzı kimilerinin beğenisi kazanırken, kimileri oyuncunun doğal halinin ona daha çok yakıştığını belirtmişti.

Saçlarını kızıla boyatarak tarz değişikliğine giden ünlü oyuncu Hande Erçel, eski saçlarına geri döndü. En son ekranlara veda eden 'Bambaşka Biri' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu, sosyal medya hesabından eski saç rengine kavuştuğunu duyurdu. Erçel'in yeni tarzı kimilerinin beğenisi kazanırken, kimileri oyuncunun doğal halinin ona daha çok yakıştığını belirtmişti. Oyuncu, şu sıralar bir buçuk yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hakan Sabancı'yla sık sık yurtdışında tatil yapıyor.

Etiketler : oyuncu hande erçel kızıl saç tarz
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