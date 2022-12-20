Tartıştık kavga etmedik

'Yalı Çapkını' dizisinde oynayan Mert Ramazan Demir, bir mekanda kavga ettiği iddia edilen Kubilay Aka hakkında konuştu. Geçtiğimiz günlerde bir partide Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun yakınlaştığı iddia edilmişti. Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı olan Kubilay Aka, ikilinin samimiyetinden rahatsız olmuştu. "Herkes hareketlerine dikkat edecek" diyen Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir'in üzerine yürümüştü. İkilinin kavga ettikleri öne sürülürken olayın kahramanlarından Mert Ramazan Demir, önceki akşam konuştu. "Evet! öyle bir şey oldu" diyerek olayı doğrulayan Demir, gecede yaşananları şöyle anlattı: "Göz göze hiç gelinme bir kavga falan olmadı. Hatta ben dışarıdaydım, mevzunun içinde de değildim. Olay çok büyüdü ve gereksiz bir gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girmedim. Hiçbir şekilde kavga edilmedi. Ben göz göze bile gelmedim.''

OLAY BAŞIMIZA PATLADI



Demir sözlerinin devamında ise, "Bizim Afra ile samimiyetimiz yeni değil, çok eski arkadaşız. Saçma sapan bir yere gitti mevzu. Ufak tefek oyunlarla bir şeylerle manipülasyona uğradı. Bizim de bir anda başımıza patladı olay ama hiç öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.