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31 Ekim 2021 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 11:00:00

Tarkan ve Kurt!

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TRT'nin izleyiciyle buluşmak için gün sayan dizisi 'Mevlana'da rol alan Kaan Yıldırım, Konya'daki setine köğeği Benek'i de götürdü.

TRT'nin izleyiciyle buluşmak için gün sayan dizisi 'Mevlana'da rol alan Kaan Yıldırım, Konya'daki setine köğeği Benek'i de götürdü. Çekimleri TRT Uluslararası Konya Film Platoları'nda gerçekleşen dizide oyuncu, set kostümlü haliyle Benek ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yıldırım, "Paralel evren... Tarkan & Kurt" notunu düştü. Oyuncunun gönderisine binlerce yorum ve beğeni yapıldı.

Etiketler : Konya TRT Mevlana Kaan Yıldırım
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