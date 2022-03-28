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28 Mart 2022 Pazartesi 07:27:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 07:37:00

Tarkan tatil sezonunu açtı

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Pandemi sürecinde '2-3 yıl oldu tatil yapmayalı' diye dert yanan Tarkan, muradına erdi. Şarkıcı ailesiyle birlikte yurtdışı tatiline çıktı.

Pandemi sürecinde '2-3 yıl oldu tatil yapmayalı' diye dert yanan Tarkan, muradına erdi. Şarkıcı ailesiyle birlikte yurtdışı tatiline çıktı.

Pandemi sürecini eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya'da geçiren Tarkan, tatil özlemini dile getirip "2-3 yıl oldu tatil yapmayalı. Bu sene de kısmet olmayacak belli ki. Deniz, kumsal, güneş... Çok özledim..." demişti. 'Geççek' adlı şarkısını çıkaran Tarkan'ın tatil özlemi yıllar sonra sona erdi. Pandemi sürecinde kendisini önlem amaçlı eve kapatan şarkıcı, ailesiyle birlikte kendini mavi sulara attı. Pembe renkteki tişörtü ve çiçekli şortuyla yaza 'merhaba' diyen Tarkan'ın fotoğrafları binlerce beğeni aldı. Bazı hayranları şarkıcının Karayipler'de olduğunu öne sürdü. O karelerin altına yapılan bazı yorumlar şu şekilde oldu: "Oh be içimiz açıldı", "Deniz kum güneş kral", "Tarkan beni de al", "Pazar günümüze renk geldi", "Gördüğüm en etkili, en afili fotoğraf", "Saçtığın pozitif enerjinle bizi mutlu ediyorsun Tarkan", "Of of şortun güzelliği, senin yakışıklılığın ne olacak böyle Tarkan", "Gözüm gönlüm açıldı iyi tatiller."

Etiketler : Tarkan tatil sezonunu açtı Deniz kum güneş kral Pınar Tevetoğlu
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