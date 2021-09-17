Tarık Akan unutulmadı

Türk Sineması'nın usta oyuncusu Tarık Akan ölümünün 5'inci yılında Bakırköy'deki kabri başında anıldı. Törene çocukları Barış Üregül, Yaşar Üregül, Özlem Üregül ve sevenleri katıldı. Oğlu Barış Üregül, "5. sene. Dışarıdan bakılınca uzun bir zaman gibi geliyor ama bizim acımız sanki daha dün olmuş gibi. O acı ne yazık ki hafiflemiyor. Başarılarını, güzel anıları hatırlayıp yad etmek istedik" dedi. Akan'ın kabrine karanfiller konuldu, dua edildi.