Tarihimiz hazine gibi!

'Aziz' dizisinde Damla Sönmez ve Simay Barlas'la başrolü paylaşan Murat Yıldırım, bir dergi için objektif karşısına geçti. Yakışıklı oyuncu, "Türkiye'nin her dönemi kendi içinde anlatılmaya değer hikâyelerle çevrili. Tarihimiz bu anlamda bir hazine gibi. Daha anlatılmamış pek çok kahramanımız var. Tarihi mirasımız ve çok renkli kültürümüz sayesinde bu konuda çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

