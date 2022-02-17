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17 Şubat 2022 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:17 Şubat 2022 Perşembe 19:30:00

Tarihimiz hazine gibi!

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'Aziz' dizisinde Damla Sönmez ve Simay Barlas'la başrolü paylaşan Murat Yıldırım, bir dergi için objektif karşısına geçti.

'Aziz' dizisinde Damla Sönmez ve Simay Barlas'la başrolü paylaşan Murat Yıldırım, bir dergi için objektif karşısına geçti. Yakışıklı oyuncu, "Türkiye'nin her dönemi kendi içinde anlatılmaya değer hikâyelerle çevrili. Tarihimiz bu anlamda bir hazine gibi. Daha anlatılmamış pek çok kahramanımız var. Tarihi mirasımız ve çok renkli kültürümüz sayesinde bu konuda çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Etiketler : Tarihimiz hazine gibi Damla Sönmez Simay Barlas Murat Yıldırım
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