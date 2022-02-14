Tarih öncesi güzellik reçetesi

39 yaşındaki sunucu Çağla Şıkel, güzellik sırrını açıkladı. İki çocuk annesi olmasına rağmen fit görünümüyle dikkat çeken Şıkel, güzellik iksirinin zeytinyağı ve bal olduğunu söyledi. Sık sık pahalı kozmetiklerden uzak durduğunu söyleyen Şıkel, 18. yüzyıldan beri kullanılan maskeyi cildine uyguladığını söyledi. Şıkel'ni maskesinin tarifi ise şöyle: yarım yumurta sarısı, 1 kibrit kutusu süzme peynir, 1 tatlı kaşığı elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı bal.