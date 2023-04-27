‘Tarifi Zor'a beraat talebi

Müzisyen Serdar Kapan'a ait 'Denge Şeve' isimli şarkısının nakarat kısmını intihal ederek 'Tarifi Zor' isimli eserinde seslendirdiği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Soner Sarıkabadayı'nın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Savcısı, popçu hakkında cezalandırılmasını gerektiren kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı için beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, savcılık mütalaasına karşı beyanda bulunmaları için taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi. Neslihan KESKİN

