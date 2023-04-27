VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"CHP siyasi tarihimizin en büyük kazığını yemek üzere"
Akkuyu için tarihi gün: İlk nükleer yakıt bugün tesise ulaştırılacak
14 Mayıs öncesi Türkiye'den Almanya'ya çağrı: Kararı tekrar gözden geçirin
TEKNOFEST coşkusu başlıyor
İzmir'de büyük panik! Rögar kapağı patladı, sirenler çalındı
Meteoroloji'den 27 kente sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
27 Nisan 2023 Perşembe 07:35:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 07:35:00

‘Tarifi Zor'a beraat talebi

ABONE OL

Müzisyen Serdar Kapan'a ait 'Denge Şeve' isimli şarkısının nakarat kısmını intihal ederek 'Tarifi Zor' isimli eserinde seslendirdiği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Soner Sarıkabadayı'nın davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Müzisyen Serdar Kapan'a ait 'Denge Şeve' isimli şarkısının nakarat kısmını intihal ederek 'Tarifi Zor' isimli eserinde seslendirdiği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Soner Sarıkabadayı'nın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Savcısı, popçu hakkında cezalandırılmasını gerektiren kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı için beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, savcılık mütalaasına karşı beyanda bulunmaları için taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi. Neslihan KESKİN

Etiketler : Tarifi Zor Müzisyen Serdar Kapan Denge Şeve
SAHNELER RENKLENDİ

SAHNELER RENKLENDİ
Londra'da okul açtı

Londra'da okul açtı
Depremzede çocuklara destek

Depremzede çocuklara destek
100. yıla özel marş besteledi

100. yıla özel marş besteledi
Bir daha sakın tarlama girme!

Bir daha sakın tarlama girme!
‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı

‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı
Çadır kentin çocuklarına moral konseri

Çadır kentin çocuklarına moral konseri
Deprem bölgesine yardımlarım sürecek

Deprem bölgesine yardımlarım sürecek
‘Al Sancak' beğenisi

‘Al Sancak' beğenisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX