Taraftardan şarkı isteği

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan popçu Ece Seçkin'e takımın destekçilerinden ilginç bir istek geldi. Fenerbahçe taraftarları geçtiğimiz gün Ece Seçkin için sokağı kocaman bir pankart ile donatıp, sanatçının şampiyonluk şarkısı yapması için çağrıda bulundu. ''Dünya starımız Sayın Ece Seçkin Hanım'a sesleniyoruz. Sizden ricamız Fenerbahçe'mizin şanına ve şerefine yakışır bir şekilde şampiyonluk şarkısı yapmanızı istiyoruz'' yazılı pankart karşısında duygulanan Seçkin, bu çağrıya sosyal medyadan yanıt verdi. Seçkin, Twitter üzerinden, ''Gözlerim doldu, çok duygulandım. Sözüm söz! Onurdur, şereftir Fenerbahçe'm!'' şeklinde bir açıklamayla şampiyonluk şarkısı yazacağını söyledi.