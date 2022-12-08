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08 Aralık 2022 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 12:30:00

Tapılası bir kadın değilsin

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Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı bombaladı. Uzun bir süredir konuşmayan ikiliden Ürek, katıldığı bir programda Akalın'ı hedef aldı.

Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı bombaladı. Uzun bir süredir konuşmayan ikiliden Ürek, katıldığı bir programda Akalın'ı hedef aldı. Popçunun egoist biri olduğunu söyleyen Ürek, "Çarşısı pazarı açık olsun, hayırlı işler diliyorum. Tapılası bir kadın olmak istiyorsun ama maalesef Demet'çiğim, değilsin" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ürek'in açıklamalarına Akalın'ın ne cevap vereceği merak konusu oldu. 2 yıl önce Ürek, ablasının cenazesine katılmayıp, kendisini aramadığını söylediği Demet Akalın'ı 'dedikoducu' diyerek eleştiri yağmuruna tutmuştu.

Etiketler : Fatih Ürek Demet Akalın Çarşısı pazarı açık olsun
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