Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, Küba'daki tedavisini tamamladı, Türkiye'de kontrollerine devam ediyor. Tedavi sürecinde 52 kiloya düştüğünü söyleyen Tanyeli, "MR Linak ışın tedavim bitti. İki haftaya kalmaz yan etkileri de bitermiş. Şu anda hastanede yatıyorum ve damardan besleniyorum. 52 kiloya kadar düştüm. Hastane ekibi çok iyi bakıyor, artık toparlanma sürecine girdim. Çok az kaldı, Allah'ın izni ile selametimiz yakın" dedi.