VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dijital platformlara 166 milyon lira para cezası
Michel'den oy birliğiyle karar almanın "birlik olmak" için önemli olduğu vurgusu
Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: 1127 gözaltı
Instagram'a yeni filtreler eklendi
Estetikte sağlık sorunlarını gizlemeyin
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
17 Kasım 2023 Cuma 07:38:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 07:38:00

Tanyeli'nin tedavisi bitti, selameti yakın

ABONE OL

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, tedavisini tamamladı, kontrollerine devam ediyor.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, Küba'daki tedavisini tamamladı, Türkiye'de kontrollerine devam ediyor. Tedavi sürecinde 52 kiloya düştüğünü söyleyen Tanyeli, "MR Linak ışın tedavim bitti. İki haftaya kalmaz yan etkileri de bitermiş. Şu anda hastanede yatıyorum ve damardan besleniyorum. 52 kiloya kadar düştüm. Hastane ekibi çok iyi bakıyor, artık toparlanma sürecine girdim. Çok az kaldı, Allah'ın izni ile selametimiz yakın" dedi.

Etiketler : pankreas kanseri tanyeli tedavi
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor
Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı
Düğün hazırlıkları başladı

Düğün hazırlıkları başladı
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX