Tanyeli: Can pazarındayım

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, katıldığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. 49 kiloya kadar düşen sanatçı, "Can pazarındayım, negatif şeyleri dile getirmiyorum. Ben çok hazırlıksız yakalandım" dedi. Sağlık durumundan bahseden Tanyeli, ''Radyoterapi yaptırdık eğer küçüldüyse önümüzdeki hafta beni çok büyük bir ameliyat bekliyor. Pankreastaki tümörün yayılıp yayılmadığını öğreneceğiz. Küçülüp beni ameliyata alırlarsa bu hastalıktan kurtuluyorum'' dedi.

