Taner Barlas ve Gülşah Kıray Barlas 5 yıllık evliliğini bitiriyor

Oyuncu Taner Barlas, 5 yıl önce evlendiği Gülşah Kıray Barlas’a anlaşmalı olarak boşanma davası açtı. Eşi ile aralarındaki uyumsuzlukların birlikte yaşamalarını imkansız hale getirdiğini dava dilekçesinde belirten Taner Barlas, eşinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı.

NESLİHAN KESKİN

