12 Kasım 2020 Perşembe 15:55:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 17:28:00
Taner Barlas ve Gülşah Kıray Barlas 5 yıllık evliliğini bitiriyor
Oyuncu Taner Barlas ve eşi Gülşah Kıray Barlas anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.
Oyuncu Taner Barlas, 5 yıl önce evlendiği Gülşah Kıray Barlas’a anlaşmalı olarak boşanma davası açtı. Eşi ile aralarındaki uyumsuzlukların birlikte yaşamalarını imkansız hale getirdiğini dava dilekçesinde belirten Taner Barlas, eşinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı.
NESLİHAN KESKİN
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