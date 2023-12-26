Beşinci kez buluştular

Müzisyen Tan Taşçı prodüktör Yasin Keleş'le beşinci kez bir araya geldi. Keleş ve Taşçı'nın yeni teklileri 'Dikenler'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve bestesi Hasan Kaplani'ye ait, olan Yozgat yöresinden 'Yürüyorum Dikenlerin Üstüne' türküsünü Keleş ve Taşçı yeni ve güncel soundlarıyla hazırlayarak günümüze taşıdı. Keleş ve Taşçı 'nın yeni teklisi dijital müzik platformu listelerinde yerini aldı.