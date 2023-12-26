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26 Aralık 2023 Salı 07:09:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 07:09:00

Tan Taşçı ve Yasin Keleş beşinci kez buluştular

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Müzisyen Tan Taşçı ve prodüktör Yasin Keleş, yeni teklileri 'Dikenler'i müzikseverlerin beğenisine sundular.

Müzisyen Tan Taşçı prodüktör Yasin Keleş'le beşinci kez bir araya geldi. Keleş ve Taşçı'nın yeni teklileri 'Dikenler'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve bestesi Hasan Kaplani'ye ait, olan Yozgat yöresinden 'Yürüyorum Dikenlerin Üstüne' türküsünü Keleş ve Taşçı yeni ve güncel soundlarıyla hazırlayarak günümüze taşıdı. Keleş ve Taşçı 'nın yeni teklisi dijital müzik platformu listelerinde yerini aldı.

Etiketler : tan taşçı yasin keleş dikenler
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