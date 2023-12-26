Tan Taşçı ve Yasin Keleş beşinci kez buluştular
Müzisyen Tan Taşçı ve prodüktör Yasin Keleş, yeni teklileri 'Dikenler'i müzikseverlerin beğenisine sundular.
Müzisyen Tan Taşçı prodüktör Yasin Keleş'le beşinci kez bir araya geldi. Keleş ve Taşçı'nın yeni teklileri 'Dikenler'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve bestesi Hasan Kaplani'ye ait, olan Yozgat yöresinden 'Yürüyorum Dikenlerin Üstüne' türküsünü Keleş ve Taşçı yeni ve güncel soundlarıyla hazırlayarak günümüze taşıdı. Keleş ve Taşçı 'nın yeni teklisi dijital müzik platformu listelerinde yerini aldı.